Цей запис зняли на Куликовому полі. Площа розташована неподалік від залізничного вокзалу.

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Просила ковдри та закривала обличчя

На відео видно, що цей намет зроблений власноруч. Велика чорна плівка натягнута на каркас із палиць. Поряд стоять матрац, кілька стільців та інші речі. Окрім цього, довкола розкидані шматки картон.

Автор ролика запитав літню жінку чи є в них якісь потреби, однак спершу вона не відповідала та закривала обличчя. Потім все ж сказала, що їм потрібні ковдри. На відео було 7 людей, проте скільки їх там загалом живе – невідомо.

Кажуть, що з Донеччини

Потім хлопець поцікавився, чому вони живуть на вулиці. Роми пояснили це тим, що переїхали з Донеччини, а саме Краматорська. Проте жодних підтверджень цьому не надали.

Слід зазначити, серед цих осіб є й неповнолітні. Зокрема, на відео були хлопець приблизно 12 років і дівчина підліток. Вони теж кілька разів просили їх не знімати.

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Схоже в іншому місті

2 серпня повідомили, що міський голова Дрогобич Тарас Кучма поскаржився на ромів і безпритульних, яких є багато в центрі міста. Він сказав, що вони завжди залишають після себе гори пляшок і недопалків.

Кучма переконаний, що такі речі у центрі Дрогобича – недопустимі. Тому він закликав правоохоронців та муніципальну варту міста під час патрулювань більше зважати на правопорушення ромів.

Розташування площі, де поселилися роми / Карта google