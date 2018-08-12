Роналдо госпіталізували в Іспанії: відома причина
Екс-футболіст збірної Бразилії Роналдо був терміново госпіталізований на іспанському острові Ібіца. У спортсмена діагностували пневмонію.
Про це повідомляє видання The Telegraph.
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Зазначається, що 41-річний бразилець був доставлений в лікарню ще у п'ятницю ввечері. Там йому був поставлений діагноз – пневмонія або запалення легенів.
На даний момент Роналдо перевели в приватну клініку, де він проходить курс лікування у відділенні інтенсивної терапії.
Додамо, у зірки бразильського футболу на іспанському острові є свій будинок, де він часто відпочиває влітку.
Джерело: 24 Канал
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