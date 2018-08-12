Роналдо госпіталізували в Іспанії: відома причина

Екс-футболіст збірної Бразилії Роналдо був терміново госпіталізований на іспанському острові Ібіца. У спортсмена діагностували пневмонію.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Читайте також: Кров'ю та потом: білоруська спортсменка виграла марафон попри сильну кровотечу з носа

Зазначається, що 41-річний бразилець був доставлений в лікарню ще у п'ятницю ввечері. Там йому був поставлений діагноз – пневмонія або запалення легенів.

На даний момент Роналдо перевели в приватну клініку, де він проходить курс лікування у відділенні інтенсивної терапії.

Додамо, у зірки бразильського футболу на іспанському острові є свій будинок, де він часто відпочиває влітку.