17:24
12 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 14°C
  • понеділок
    28°C 14°C
  • вівторок
    32°C 20°C
  • середа
    31°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Роналдо госпіталізували в Іспанії: відома причина

53 Читать новость на русском
Роналдо потрапив до лікарні на Ібіці
Роналдо потрапив до лікарні на Ібіці / Фото з відкритих джерел

Екс-футболіст збірної Бразилії Роналдо був терміново госпіталізований на іспанському острові Ібіца. У спортсмена діагностували пневмонію.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Читайте також: Кров'ю та потом: білоруська спортсменка виграла марафон попри сильну кровотечу з носа

Зазначається, що 41-річний бразилець був доставлений в лікарню ще у п'ятницю ввечері. Там йому був поставлений діагноз – пневмонія або запалення легенів.

На даний момент Роналдо перевели в приватну клініку, де він проходить курс лікування у відділенні інтенсивної терапії.

Додамо, у зірки бразильського футболу на іспанському острові є свій будинок, де він часто відпочиває влітку.

Теги: Новини спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
сьогодні, 16:00 Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
Ольга Бродська
Який смартфон краще купити: Xiaomi Mi MAX 3 чи Huawei Honor Note 10
сьогодні, 14:06 Який смартфон краще купити: Xiaomi Mi MAX 3 чи Huawei Honor Note 10
Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть II
сьогодні, 12:01 Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть II
Ілля Кенігштейн
Как в "ЛНР" бросают своих "ополченцев" и их семьи на произвол судьбы
сьогодні, 08:40 Как в "ЛНР" бросают своих "ополченцев" и их семьи на произвол судьбы
Ольга Черненко
Курорти суворого режиму та неймовірні гірські пейзажі: топ-5 подорожей у різні куточки світу
11 серпня, 22:00 Курорти суворого режиму та неймовірні гірські пейзажі: топ-5 подорожей у різні куточки світу
Блог Медіа
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Каталонці хочуть лідера "Баварії"
 2 червня 2010 , 18:20
Формула-1: Педро де ла Роса не думає про пенсію
 27 грудня 2012 , 08:57
Фалькао узгодив контракт з "Реалом"?
 18 жовтня 2013 , 11:30
Екс-очільник ПФЛ: Маркіян Лубківський - найкращий кандидат на пост президента ФФУ
 17 січня 2015 , 16:28
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук