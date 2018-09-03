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Роналдо офіційно придбав іспанський "Вальядолід"

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Бразилець Роналдо придбав іспанський клуб
Бразилець Роналдо придбав іспанський клуб

Екс-гравець збірної Бразилії Роналдо офіційно представлений в якості нового президента "Вальядоліда".

Роналдо буде суміщати посади власника і президента клубу, він придбав 51% акцій, заплативши 30 мільйонів євро. Про це повідомляє офіційний Twitter іспанського клубу.

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"Футбол – моя пристрасть. Ми маємо все, щоб досягнути наших цілей, прагнемо не просто залишитись у Прімері, але й більшого. Хочемо створити конкурентоздатну команду й бути максимально прозорими для наших уболівальників", – заявив Роналдо на прес-конференції.

Зазначимо, що Вальядолід у сезоні 2018/19 стартував із двох нічиїх і однієї поразки в Ла Лізі. Клуб посідає 16-е місце серед 20 учасників.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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