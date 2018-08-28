Роналдо планує придбати "Реал" з Вальядоліда

Відомий у колишньому бразильський футболіст Роналдо планує придбати клуб з чемпіонату Іспанії – "Реал" з міста Вальядолід.

За даним місцевого видання Cadena SER, покупка обійдеться в 30 мільйонів євро. Така ціна обумовлена тим, що у клубу заборгованостей на 25 мільйонів євро.

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При цьому після підписання угоди, яка може бути укладена за два-три тижні, Роналдо стане мажоритарним акціонером клубу і його президентом. При цьому теперішній власник клубу Карлос Суарес планує й надалі залишитися на посаді директора та приймати участь у керівництві.

Однак Роналдо – не єдиний, хто планує придбати клуб. В покупці зацікавлені інвестори з Китаю та Латинської Америки. І вони готові запропонувати більшу суму.

Варто додати, що Роналдо в Іспанії виступав за "Барселону" та мадридський "Реал". Також за свою кар’єру він був гравцем бразильських "Крузейро" та "Коринтіанса", голландського ПСВ, італійський "Інтера" та "Мілана". Він також тричі визнавався найкращим гравцем світу за версією ФІФА (1996, 1997, 2002) та двічі вигравав "Золотий м’яч" (1997, 2002). Зі збірною Бразилії двічі ставав чемпіоном світу у 1994 та 2002 роках.

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