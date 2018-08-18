Роналду дебютував за "Ювентус" в офіційному матчі

Кріштіану Роналду ледь не зганьбився у першому офіційному матчі за "Ювентус". Чемпіон Італії тільки в компенсований час зумів вирвати перемогу в гостях у скромного "К'єво" – 3:2.

Португалець провів на полі увесь матч, однак результативними діями не відзначився.

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А от Самі Хедіра відкрив рахунок вже на третій хвилині. Однак веронці зуміли не тільки зрівняти цифри на табло, а й зусиллями екс-ювентійця Джаккеріні вийти вперед. Однак героєм матчу став Бернардескі, який вже на 93 хвилині врятував старт чемпіонату для "Ювентуса" й приніс перемогу.

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