Роналду ледь не облажався, хизуючись перед своєю дівчиною: кумедне відео
Відомий португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду ледь не облажався, намагаючись розвеселити свою кохану.
Роналду займався в тренажерному залі на біговій доріжці, танцюючи руками під музику.
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Коли його почала знімати його дівчина Джорджина Родрігес на телефон, португалець почав хизуватися і мало не впав зі спортивного снаряда.
Нагадаємо, що Кріштіану Роналду зробив пропозицію своїй коханій, моделі Джорджинв Родрігес. Роналду і Джорджина почали зустрічатися в червні 2016 року.
Джерело: 24 Канал
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