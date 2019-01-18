Роналду ледь не облажався, хизуючись перед своєю дівчиною: кумедне відео

Відомий португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду ледь не облажався, намагаючись розвеселити свою кохану.

Роналду займався в тренажерному залі на біговій доріжці, танцюючи руками під музику.

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Коли його почала знімати його дівчина Джорджина Родрігес на телефон, португалець почав хизуватися і мало не впав зі спортивного снаряда.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду зробив пропозицію своїй коханій, моделі Джорджинв Родрігес. Роналду і Джорджина почали зустрічатися в червні 2016 року.

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