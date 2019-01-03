Роналду назвав 2018 рік найкращим у своїй кар'єрі

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду зворушливо підбив підсумки минулого року.

Футболіст збірної Португалії розповів, чому 2018-й рік був найкращим у його кар'єрі.

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2018 рік був найкращим роком в моїй кар'єрі. Всі в Турині вітали мене фантастичним способом. Я не знаю, коли закінчиться моя кар'єра, але я в порядку, і я хочу продовжувати грати протягом ще багатьох років. У Серії А мене опікують так, як і в Іспанії, але тут менше простору, тому що всі команди мають чудову оборону. Перемога в Лізі чемпіонів – це мрія, але ми не повинні робити її нав'язливою ідеєю,

– цитує Роналду Record.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду перейшов в "Ювентус" минулого літа з мадридського "Реала". Сума трансферу склала 117 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні провів 19 матчів в чемпіонаті Італії, при цьому забив 14 голів, а також віддав 5 результативних передач.

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