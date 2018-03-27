15:39
27 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
6°C -7°C
  • середа
    1°C -4°C
  • четвер
    0°C -7°C
  • п'ятниця
    4°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сюзерен Рамзан Кадиров. Цар хороший, а бояри злі
Вєсті Кремля
23:31, 26 березня
Вєсті.UA. Грішна Тимошенко. Клоун Добкін
Вєсті.UA
22:52, 26 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Роналду отримав поцілунок від шанувальника: курйозне відео

410 Читать новость на русском
Роналду отримав поцілунок від шанувальника
Роналду отримав поцілунок від шанувальника / championat.com

У Швейцарії з футбольною зіркою Кріштіану Роналду стався курйозний епізод – під час матчу між збірними Португалії та Нідерландів до нього вибігли на поле кілька фанатів.

Про це повідомляють "РИА Новости".

Один з вболівальників підбіг настільки близько до Роналду, що зміг його поцілувати і зробити з ним фото.

Читайте також: На Ломаченка в Нью-Йорку накинувся щасливий фанат: емоційне відео

Додамо, матч завершився поразкою Португалії – 1:3. Криштіану Роналду вперше в сезоні не завдав жодного удару по воротах і відправився на лаву запасних на 68-й хвилині гри.

Роналду отримав поцілунок від шанувальника

Роналду отримав поцілунок від шанувальника

Роналду отримав поцілунок від шанувальника

Фанат поцілував Роналду

Фанат поцілував Роналду

Фанат поцілував Роналду

Фанат поцілував Роналду – відео

Теги: Швейцарія Курйозні новини Швеція Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Какие проблемы ожидают Путина из-за трагедии в Кемерово
сьогодні, 15:01 Какие проблемы ожидают Путина из-за трагедии в Кемерово
Блог Медіа 1512
Список загиблих у пожежі в Кемерово 25 березня: перші фото та імена людей
сьогодні, 14:42 Список загиблих у пожежі в Кемерово 25 березня: перші фото та імена людей
Юліана Вінтюк 1041
Нас ніхто не слухав, – охоронець, що вимкнув сигналізацію, назвав винних у пожежі в Кемерово
сьогодні, 13:54 Нас ніхто не слухав, – охоронець, що вимкнув сигналізацію, назвав винних у пожежі в Кемерово
2228
Віце-губернатор став на коліна і попросив вибачення в учасників мітингу в Кемерово
сьогодні, 13:00 Віце-губернатор став на коліна і попросив вибачення в учасників мітингу в Кемерово
1550
Дорого й сердито: чи прийде в Україну катарський газ?
сьогодні, 13:01 Дорого й сердито: чи прийде в Україну катарський газ?
Наталія Лебідь 1577
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук