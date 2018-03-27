Роналду отримав поцілунок від шанувальника: курйозне відео

У Швейцарії з футбольною зіркою Кріштіану Роналду стався курйозний епізод – під час матчу між збірними Португалії та Нідерландів до нього вибігли на поле кілька фанатів.

Про це повідомляють "РИА Новости".

Один з вболівальників підбіг настільки близько до Роналду, що зміг його поцілувати і зробити з ним фото.

Читайте також: На Ломаченка в Нью-Йорку накинувся щасливий фанат: емоційне відео

Додамо, матч завершився поразкою Португалії – 1:3. Криштіану Роналду вперше в сезоні не завдав жодного удару по воротах і відправився на лаву запасних на 68-й хвилині гри.

Роналду отримав поцілунок від шанувальника

Фанат поцілував Роналду

Фанат поцілував Роналду

All the fans want a piece of Ronaldo pic.twitter.com/uGZQRBY1EE — B/R Football (@brfootball) 26 березня 2018 р.

Фанат поцілував Роналду – відео