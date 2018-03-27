Роналду отримав поцілунок від шанувальника: курйозне відео
У Швейцарії з футбольною зіркою Кріштіану Роналду стався курйозний епізод – під час матчу між збірними Португалії та Нідерландів до нього вибігли на поле кілька фанатів.
Про це повідомляють "РИА Новости".
Один з вболівальників підбіг настільки близько до Роналду, що зміг його поцілувати і зробити з ним фото.
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Додамо, матч завершився поразкою Португалії – 1:3. Криштіану Роналду вперше в сезоні не завдав жодного удару по воротах і відправився на лаву запасних на 68-й хвилині гри.
Роналду отримав поцілунок від шанувальника
Фанат поцілував Роналду
Фанат поцілував Роналду
Фанат поцілував Роналду – відео
Джерело: 24 Канал
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