Роналду оцінив шанси збірної України вийти на Євро-2020

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду оцінив групу збірної Португалії у відбірковому турнірі Євро-2020, де також виступить збірна України.

Зокрема, португалець упевнений, що за вихід у фінальну стадію боротимуться Португалія, Україна і Сербія.

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В 2019 році я буду знову грати за збірну Португалії. У розмові з президентом федерації ми вирішили, що мене не будуть викликати в першій половині сезону. Мені 33 роки, я тільки переїхав з однієї країни в іншу, в новий клуб. Думаю, це було найкращим рішенням для всіх. В нашій групі у відборі до Євро-2020 є три претенденти на дві путівки. Україна і Сербія також мають амбіції зіграти у фінальному раунді турніру. Решта команд теж спробують створити труднощі, було б помилкою вважати, що вони подарують нам очки,

– цитує Роналду Record.

Нагадаємо, збірна України у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2020 зіграє в групі B, де її суперниками будуть збірні Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

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