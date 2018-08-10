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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Роналду припустився епічної помилки на тренуванні: відео

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Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду

Португальський нападник Кріштіану Роналду готується до сезону в складі "Ювентуса".

Під час одного з тренувань футболісти провели спеціальне заняття, намагаючись утримати м'яч в повітрі. У перепасовці брав участь і Роналду, який вже займається разом з новими партнерами по команді.

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Гравці "Ювентуса" виконали кілька успішних ударів, після чого Роналду невдало обробив м'яч, чим викликав бурхливу реакцію партнерів.

Нагадаємо, що Кріштіану перейшов у туринський клуб з "Реала" за 117 млн євро, а його річна зарплата складає 30 млн євро.

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Теги: Футбол Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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