Роналду провів перше тренування за новий клуб: відео
Португалець Кріштіану Роналду провів перше тренування у складі туринського "Ювентуса".
На полі тренувальної бази новачок "Старої синьйори" вийшов разом з футболістами, які брали участь у чемпіонаті світу в Росії. Всі партнери по команді тепло привітали 33-річного португальця, більше того, з деякими Роналду вже знайомий по виступам за "Реал".
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Також Роналду займався в тренажерному залі разом з гравцями, які через участь на чемпіонаті світу вийшли з відпустки пізніше за інших.
Нагадаємо, що Кріштіану перейшов у туринський клуб з "Реала" за 117 млн євро, а його річна зарплата складає 30 млн євро.
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Джерело: 24 Канал
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