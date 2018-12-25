Роналду та Мессі разом зі своїми родинами кумедно привітали всіх з Різдвом: фото
Зірки світового футболу Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду вирішили привітати усіх з Католицьким Різдвом.
Обидва футболісти виклали в Instagram передсвяткові фотографії в колі сім'ї з привітаннями та побажаннями щасливого Різдва.
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Мессі сфотографувався в різдвяній піжамі, яка була й на його дітях. Роналду, тим часом, одягнув своїх дітей в костюм Санта Клауса, а сам вирішив приміряти лише ковпак.
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Джерело: 24 Канал
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