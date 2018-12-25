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      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Роналду та Мессі разом зі своїми родинами кумедно привітали всіх з Різдвом: фото

      297 Читать новость на русском
      Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі
      Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі

      Зірки світового футболу Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду вирішили привітати усіх з Католицьким Різдвом.

      Обидва футболісти виклали в Instagram передсвяткові фотографії в колі сім'ї з привітаннями та побажаннями щасливого Різдва.

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      Мессі сфотографувався в різдвяній піжамі, яка була й на його дітях. Роналду, тим часом, одягнув своїх дітей в костюм Санта Клауса, а сам вирішив приміряти лише ковпак.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Feliz Natal! Merry Christmas!️

      Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      FELIZ FELIZ FELIZ NAVIDAD️

      Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88)

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Різдво Спорт Кріштіану Роналду
      Джерело: 24 Канал
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