Роналду таки забив на Сан-Сіро, а "Ювентус" здобув одинадцяту перемогу у Серії А

На внутрішній арені "стара синьйора" залишається незрівнянною. Після несподіваної поразки від "Манчестер Юнайтед" у Лізі чемпіонів, "Ювентус" у Серії А впорався із "Міланом".

Манджукіч вже на восьмій хвилині відкрив рахунок. Наприкінці першого тайму повертати паритет міг екс-гравець "Юве" Гонсало Ігуаїн, утім пенальті аргентинця парирував Войцех Щенсни.

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Після перерви ж Гонсало офіційно оформив титул головного антигероя матчу, накричавши на арбітра і заробивши тим самим вилучення. На ту мить рахунок, щоправда, уже був 2:0. Адже свій восьмий гол у Серії А забив Кріштіану Коналду.

"Ювентус" усе ще без поразок у чемпіонаті Італії і випереджає найближчого переслідувача "Наполі" на шість очок.