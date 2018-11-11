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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Роналду таки забив на Сан-Сіро, а "Ювентус" здобув одинадцяту перемогу у Серії А

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      На внутрішній арені "стара синьйора" залишається незрівнянною. Після несподіваної поразки від "Манчестер Юнайтед" у Лізі чемпіонів, "Ювентус" у Серії А впорався із "Міланом".

      Манджукіч вже на восьмій хвилині відкрив рахунок. Наприкінці першого тайму повертати паритет міг екс-гравець "Юве" Гонсало Ігуаїн, утім пенальті аргентинця парирував Войцех Щенсни.

      Читайте також: "Манчестер Юнайтед" неочікувано переміг "Ювентус" на виїзді: відео голів

      Після перерви ж Гонсало офіційно оформив титул головного антигероя матчу, накричавши на арбітра і заробивши тим самим вилучення. На ту мить рахунок, щоправда, уже був 2:0. Адже свій восьмий гол у Серії А забив Кріштіану Коналду.

      "Ювентус" усе ще без поразок у чемпіонаті Італії і випереджає найближчого переслідувача "Наполі" на шість очок.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Кріштіану Роналду Спорт
      Джерело: 24 канал
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