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Роналду виступатиме у формі з переробленого пластику

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"Ювентус" презентував форму з переробленого пластику
"Ювентус" презентував форму з переробленого пластику / Facebook

Чемпіон Італії з футболу футбольний клуб "Ювентус" презентував форму, яка повністю виготовлена з переробленого океанського пластику.

Так виглядатиме третій комплект форми італійського клубу на майбутній сезон, пише Inspired.

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Таким чином чемпіони Італії долучаються до кампанії з боротьби за чистоту світового океану.

Еко-форму для туринців виготовив їхній технічний спонсор компанія Adidas спільно з організацією Parley Ocean Plastic.

Вона виконана у темно-сірих тонах і на вигляд нічим особливо не відрязняється від звичайної форми футболістів.

Ювентус еко-форма
"Ювентус" презентував форму з переробленого пластику

Дизайнерка з Adidas Франческа Вентуріні, яка займалась розробкою цих моделей, заявила, що форма є "еко-іноваційною та довговічною".

Нагадаємо, напередні в "Ювентус" перейшов екс-нападник мадридського "Реала" Кріштіану Роналду. Його трансфер обійшовся туринцям у 100 мільйонів євро, які клуб має виплатити "Реалу" впродовж наступних двох років. Зарплата португальця становитиме 30 мільйонів євро на рік.

Теги: Новини спорту Екологія
Джерело: 24 Канал
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