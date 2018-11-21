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      Роналду вперше за 10 років пропустить церемонію вручення "Золотого м'яча"

      175 Читать новость на русском
      Кріштіану Роналду
      Кріштіану Роналду

      Португальский футболіст туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду не збирається відвідувати церемонію нагородження "Золотого м'яча".

      Про можливу відсутність Роналду повідомляє видання corrieredellosport.

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      Серед головних претендентів на нагороду знаходяться півзахисник "Реалу" Лука Модріч (недавно виграв нагороду найкращому футболістові року від ФІФА), його одноклубник Рафаель Варан і Кіліан Мбаппе з ПСЖ.

      Цікаво, що впродовж останніх десяти років "Золотий м'яч" неодмінно вигравали або Кріштіану Роналду, або Ліонель Мессі, який також не входить до числа головних претендентів на цю нагороду.

      Нагадаємо, що Кріштіану Роналду не взяв участі в церемонії вручення нагород ФІФА. 33-річний португалець пропустив церемонію через щільний графік своєї команди.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Кріштіану Роналду
      Джерело: 24 Канал
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