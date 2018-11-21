Роналду вперше за 10 років пропустить церемонію вручення "Золотого м'яча"

Португальский футболіст туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду не збирається відвідувати церемонію нагородження "Золотого м'яча".

Про можливу відсутність Роналду повідомляє видання corrieredellosport.

Читайте також: Роналду зробив пропозицію своїй дівчині, – ЗМІ

Серед головних претендентів на нагороду знаходяться півзахисник "Реалу" Лука Модріч (недавно виграв нагороду найкращому футболістові року від ФІФА), його одноклубник Рафаель Варан і Кіліан Мбаппе з ПСЖ.

Цікаво, що впродовж останніх десяти років "Золотий м'яч" неодмінно вигравали або Кріштіану Роналду, або Ліонель Мессі, який також не входить до числа головних претендентів на цю нагороду.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду не взяв участі в церемонії вручення нагород ФІФА. 33-річний португалець пропустив церемонію через щільний графік своєї команди.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24