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Роналду встановив унікальний рекорд після голу у ворота Марокко

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Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром європейських збірних
Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром європейських збірних

Португалець Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром європейських національних збірних, обійшовши за цим показником легендарного Ференца Пушкаша.

Роналду у матчі зі збірною Марокко на Чемпіонаті світу забив гол вже на четвертій хвилині. Це став його 85 гол за національну збірну, що дозволило йому обійти Пушкаша (в угорця було 84 голи за збірну) і стати найкращим бомбардиром серед усіх європейців.

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Попри таку кількість забитих голів, Роналду не є лідером за цим показником у світу. Його випереджає гравець збірної Ірану Алі Даеі, який відзначився 109 разів.

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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