Роналду встановив унікальний рекорд після голу у ворота Марокко

Португалець Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром європейських національних збірних, обійшовши за цим показником легендарного Ференца Пушкаша.

Роналду у матчі зі збірною Марокко на Чемпіонаті світу забив гол вже на четвертій хвилині. Це став його 85 гол за національну збірну, що дозволило йому обійти Пушкаша (в угорця було 84 голи за збірну) і стати найкращим бомбардиром серед усіх європейців.

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RECORD! Cristiano Ronaldo becomes Europe's all-time top international scorer with 85 goals pic.twitter.com/ulg92h1TKp — UEFA Nations League (@UEFAEURO) 20 червня 2018 р.

Попри таку кількість забитих голів, Роналду не є лідером за цим показником у світу. Його випереджає гравець збірної Ірану Алі Даеі, який відзначився 109 разів.