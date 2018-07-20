Роналду залишив 20 тисяч євро "на чай" робітникам у грецькому готелі
Екс-гравець "Реалу", нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду відпочивав з родиною у Греції. Футболіст щедро подякував робітникам готелю "Коста-Наваріно".
Роналду залишив 17 850 фунтів чайових ( понад 19 тисяч євро). Про це повідомляє видання The Sun.
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Кріштіану відпочивав з коханою Джорджиной Родрігес, друзями і старшим сином на розкішній віллі на території готелю в Пелопоннесі. За ними ретельно спостерігали і виконували все необхідне для повноцінного відпочинку 10 працівників.
Роналду залишився задоволений їх роботою і залишив таку суму. Зокрема, він попросив керівництво готелю розділити гроші порівну між усіма працівниками.
Джерело: 24 Канал
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