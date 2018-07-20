Роналду залишив 20 тисяч євро "на чай" робітникам у грецькому готелі

Екс-гравець "Реалу", нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду відпочивав з родиною у Греції. Футболіст щедро подякував робітникам готелю "Коста-Наваріно".

Роналду залишив 17 850 фунтів чайових ( понад 19 тисяч євро). Про це повідомляє видання The Sun.

Читайте також: Як не втратити форму під час відпустки: поради фітнес-тренера

Кріштіану відпочивав з коханою Джорджиной Родрігес, друзями і старшим сином на розкішній віллі на території готелю в Пелопоннесі. За ними ретельно спостерігали і виконували все необхідне для повноцінного відпочинку 10 працівників.

Роналду залишився задоволений їх роботою і залишив таку суму. Зокрема, він попросив керівництво готелю розділити гроші порівну між усіма працівниками.

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano) 9 Лип 2018 р. о 3:02 PDT

Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio) 8 Лип 2018 р. о 11:26 PDT