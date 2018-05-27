Роналду заявив про необхідність перейменування Ліги чемпіонів

Після перемоги мадридського "Реала" у фіналі ЛЧ-2018 у Києві гравець іспанського клубу Кріштіану Роналду заявив, що назву Ліга чемпіонів УЄФА слід замінити на CR7 Champions League.

Про це повідомляє Marca.

Зазначимо, що CR – перші літери імені та прізвища Роналду, а 7 – номер на його футболці.

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Португалець наголосив, що він вигравав Лігу чемпіонів вже 5 разів і знову став кращим бомбардиром турніру.

Згідно з даними офіційного сайту УЄФА, Роналду у всіх розіграшах Ліги чемпіонів забив 120 м'ячів.

Футболіст зазначив, що з "Реала" йти не збирається, проте детальніше розповість про це в найближчі дні.

Нагадаємо, "Реал" став переможцем фінального матчу Ліги чемпіонів, обігравши англійський "Ліверпуль" з рахунком 3:1.