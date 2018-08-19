Роналду зламав ніс воротарю у дебюті за "Ювентус"
Туринський “Ювентус” здобув перемогу над “К’єво” в матчі першого туру нового сезону італійської Серії А.
Примітно, що увесь поєдинок на полі провів зірковий новачок "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який взяв участь в неприємній ситуації на останніх хвилинах зустрічі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
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Португалець вступив у верхову боротьбу за м’яч, зіткнувшись з воротарем суперників Стефано Соррентіно. Гравець "К’єво" втратив свідомість, а після матчу був доставлений в лікарню, де йому був діагностований перелом носа і підозра на черепно-мозкову травму.
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Джерело: 24 Канал
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