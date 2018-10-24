Роналду зробив кумедне селфі з фанатом, який вибіг на поле у матчі Ліги чемпіонів: відео

Португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду зробив селфі з уболівальником, що вибіг на поле стадіону "Олд Траффорд".

Про це повідомляє RMC Sport на своїй сторінці в Twitter.

Читайте також: Ліга чемпіонів: відео голів та результати матчів 23 жовтня

Quand Cristiano Ronaldo prend un selfie sur la pelouse d'Old Trafford avec un fan entré sur le terrain au coup de sifflet final #MUNJUV #RMCLive #ChampionsZone pic.twitter.com/6uxjeXAyg3 — RMC Sport (@RMCsport) 23 октября 2018 г.

Опинившись на полі, фанат попрямував до Кріштіану Роналду. Вболівальника швидко наздогнали стюарди, проте португальський футболіст встиг зробити з фанатом селфі на його телефон.

Нагадаємо, що матч між "Ювентусом" і "Манчестер Юнайтед" завершився перемогою туринської команди з рахунком 1:0.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24