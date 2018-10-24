Роналду зробив кумедне селфі з фанатом, який вибіг на поле у матчі Ліги чемпіонів: відео
Португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду зробив селфі з уболівальником, що вибіг на поле стадіону "Олд Траффорд".
Про це повідомляє RMC Sport на своїй сторінці в Twitter.
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Опинившись на полі, фанат попрямував до Кріштіану Роналду. Вболівальника швидко наздогнали стюарди, проте португальський футболіст встиг зробити з фанатом селфі на його телефон.
Нагадаємо, що матч між "Ювентусом" і "Манчестер Юнайтед" завершився перемогою туринської команди з рахунком 1:0.
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Джерело: 24 Канал
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