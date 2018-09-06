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Роналду з'явився на тренуванні "Ювентуса" із синцем під оком: фото

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Роналду з'явився на тренуванні "Ювентуса" з синцем під оком
Роналду з'явився на тренуванні "Ювентуса" з синцем під оком / ФК "Ювентус"

5 вересня нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду брав участь в тренуванні туринської команди з іншими футболістами, які вирушили в розташування національних збірних.

У фотозвіті на офіційному сайті "Ювентуса" можна помітити, що 5-разовий володар "Золотого м'яча" тренується з синцем під оком. Швидше за все, пошкодження він отримав у результаті удару в обличчя під час матчу 3 туру Серії А проти "Парми" (2:1).

Читайте також: Син Кріштіану Роналду забив 4 голи у матчі за "Ювентус"

Кріштіану Роналду тренується з синцем під оком

Раніше головний тренер національної збірної Португалії Фернанду Сантуш розповів, що Кріштіану не викликаний в збірну у зв'язку з тим, що проходить процес адаптації в туринському клубі.

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Теги: Футбол Спорт Кріштіану Роналду
Джерело: 24 Канал
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