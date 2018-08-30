Рош Гашана – 2018: вперше в історії Ізраїль відкриє тимчасове консульство в Україні

Щорічно щонайменше 30 тисяч євреїв здійснюють паломництво в українське місто Умань під час Рош Гашана. У 2018 році вперше у історії взаємин України та Ізраїлю на період проведення свята Ізраїль відкриє в Умані тимчасове консульство.

Про це повідомило JTA.

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МЗС Ізраїлю офіційно оголосило про це 28 серпня 2018 року. У заяві вказано, що дипломатичний працівник цього консульства "буде розглядати термінові консульські питання, наприклад щодо викрадених чи загублених проїзних документів, а також надаватиме будь-яку іншу надзвичайну допомогу, притаманну ізраїльським посольствам у всьому світі".



Тимчасове консульство Ізраїля буде відкрито в Умані

Розташування тимчасового консульства – максимально зручне, поблизу місця поховання рабина Нахмана, світоча XVIII століття, чия могила є центром святкування. Традиційно, як і в попередні роки, ізраїльська поліція відправить офіцерів в Умань на час свята, щоб допомогти місцевим правоохоронцям підтримувати порядок.

Нагадаємо, минулого 2017 року Умань відвідала рекордна кількість паломників-хасидів – понад 33 тисячі з 16 країн світу.

З боку України зміни в організації свята також є – покращено доступ до Умані, розробляються плани відкриття місцевого військового аеропорту для прямих рейсів.

Що таке Рош Гашана? У дослівному перекладі з івриту – "голова року". Це свято початку року для усіх, хто сповідує юдаїзм, день, з якого для представників цієї релігії починається суд над усім створеним. Зазвичай відбувається на початку осені північної півкулі. Хасиди святкують Рош Гашана в Україні, оскільки саме тут у XVIII столітті започаткувалась ця течія юдаїзму.