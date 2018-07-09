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Roshen щороку збільшує експорт своєї продукції за кордон на 30%

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Голова кондитерської корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський
Голова кондитерської корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський / ipress.ua

В'ячеслав Москалевський заявив, що корпорація "Рошен" нарощує обсяги експорту продукції за кордон на 30% в рік. Він також зазначив, що за останні два-три роки Roshen відкрила представництва в Литві, Польщі, Угорщини, Болгарії, Румунії та Греції.

Про це голова кондитерської корпорації Roshen розповів у інтерв'ю "Економічній правді".

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За його словами, найбільшими імпортерами продукції Roshen є Болгарія, Румунія та Польща.

Ми щороку ростемо на 30% (експорт зростає) за рахунок Східної Європи,
– повідомив Москалевський.

Президент корпорації оцінює частку Roshen на українському ринку в 25-27% і визнає, що компанія є найбільшим гравцем на внутрішньому ринку. "Зростання прибутку в 2017 році показала вся кондитерська галузь, але Roshen – безумовний лідер", – прокоментував голова корпорації.

Він також наголосив, що інтерес Порошенко до бізнесу згас, і що розмовляти з ним нема про що, але "Президент України все одно продовжує глибоко вникати в питання свого бізнесу, і кондитерська імперія — не виняток", – додав В'ячеслав Москалевський.

Нагадаємо, "Київхліб" подав позов до Господарського суду Києва з проханням залишити за собою право на використання зображення для упаковки "Київського торта".

Теги: Новини України Рошен Петро Порошенко Експорт
Джерело: 24 канал
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