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      Roshen знову горів у Києві: фото та відео

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      Roshen знову горів у Києві
      Roshen знову горів у Києві / kiev.informator.ua

      У Києві в районі Дарницької площі підпалили ще один магазин Roshen. Невідомі кинули пляшку із горючою сумішшю у будівлю.

      Пожежа в магазині на проспекті Гагаріна,3 сталася ввечері 20 березня, повідомили у ДСНС.

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      Пожежу загасили працівники магазину ще до прибуття рятувальників. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

      roshen пожежа київ магазин
      На проспекті Гагаріна,3 горів Roshen//Фото: "Інформатор"

      київ пожежа магазин roshen
      На місце пожежі одразу приїхали рятувальники//Фото: ДСНС

      Напередодні на вулиці Хрещатик неподалік від Бессарабського ринку горіло приміщення магазину Roshen. а також в Оболонському районі столиці невідомі підпалили будівлю магазину біля станції метро "Героїв Дніпра". Тоді поліція затримала 53-річного чоловіка.

      Магазин Roshen горів на проспекті Гагаріна,3 у Києві: дивіться відео

      На Дарницкой площади в магазин Roshen бросили коктейль Молотова

      Опубліковано Информатор Киев Середа, 20 березня 2019 р.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Пожежа ДСНС
      Джерело: 24 канал
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