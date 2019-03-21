Roshen знову горів у Києві: фото та відео

У Києві в районі Дарницької площі підпалили ще один магазин Roshen. Невідомі кинули пляшку із горючою сумішшю у будівлю.

Пожежа в магазині на проспекті Гагаріна,3 сталася ввечері 20 березня, повідомили у ДСНС.

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Пожежу загасили працівники магазину ще до прибуття рятувальників. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.



На проспекті Гагаріна,3 горів Roshen//Фото: "Інформатор"



На місце пожежі одразу приїхали рятувальники//Фото: ДСНС

Напередодні на вулиці Хрещатик неподалік від Бессарабського ринку горіло приміщення магазину Roshen. а також в Оболонському районі столиці невідомі підпалили будівлю магазину біля станції метро "Героїв Дніпра". Тоді поліція затримала 53-річного чоловіка.

Магазин Roshen горів на проспекті Гагаріна,3 у Києві: дивіться відео