Roshen знову горів у Києві: фото та відео
У Києві в районі Дарницької площі підпалили ще один магазин Roshen. Невідомі кинули пляшку із горючою сумішшю у будівлю.
Пожежа в магазині на проспекті Гагаріна,3 сталася ввечері 20 березня, повідомили у ДСНС.
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Пожежу загасили працівники магазину ще до прибуття рятувальників. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.
На проспекті Гагаріна,3 горів Roshen//Фото: "Інформатор"
На місце пожежі одразу приїхали рятувальники//Фото: ДСНС
Напередодні на вулиці Хрещатик неподалік від Бессарабського ринку горіло приміщення магазину Roshen. а також в Оболонському районі столиці невідомі підпалили будівлю магазину біля станції метро "Героїв Дніпра". Тоді поліція затримала 53-річного чоловіка.
Магазин Roshen горів на проспекті Гагаріна,3 у Києві: дивіться відео
На Дарницкой площади в магазин Roshen бросили коктейль МолотоваОпубліковано Информатор Киев Середа, 20 березня 2019 р.