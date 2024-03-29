Канівська ГЕС вважається третьою найбільшою гідроелектростанцією в Україні. Де розміщена станція, яку атакували вночі – розповідає 24 Канал.
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Канівську ГЕС атакували
Володимир Зеленський повідомив, що вночі 29 березня ціллю ворога, зокрема, стала Канівська ГЕС. Вона розташована поблизу міста Канів, що у Черкаській області – на заплаві правого берега річки Дніпро. Вона є другим ступенем Дніпровського каскаду.
Де розташована Канівська ГЕС: дивіться на карті
Всього в Україні є 10 гідроелектростанції – Київська ГЕС та Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2, Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС.
За 2023 рік Канівська ГЕС виробила 1181 мільйон кВт-год електроенергії. Зазначається, що вона є третьою найбільшою ГЕС в Україні – після Дніпровської та Кременчуцької.
Що відомо про атаку на ДніпроГЕС
- Вранці 22 березня окупанти запустили по Україні ракети та "Шахеди". Внаслідок найбільшої масованої атаки на українську енергетику постраждала й Дніпровська ГЕС. В неї влучило аж 8 ворожих ракет. Ситуація на ГЕС-2 є критичною, адже вона зазнала прямих влучань шістьма ракетами. Там розбиті підкранові балки.
- Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота розповів, що неможливо чітко окреслили строки, коли можна буде відновити об'єкт. За його словами, це займе довгий час. Тому після ударів по об'єкту енергосистема нашої держави втратила понад тисячу мегават. Ця втрата залишила країну без цієї критично важливої потужності. Україна втратила близько 20% регулювальних потужностей унаслідок російських ударів
- Водночас Ігор Сирота зазначив, що сама гребля, на щастя, залишилася цілою.