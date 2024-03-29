Росія атакувала Канівську ГЕС: де розташована третя найбільша станція

Вночі 29 березня росіяни знову атакували українську енергетичну структуру. Зокрема, під ударом опинилися дві гідроелектростанції – Канівська та Дністровська.

Канівська ГЕС вважається третьою найбільшою гідроелектростанцією в Україні. Де розміщена станція, яку атакували вночі – розповідає 24 Канал.

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Канівську ГЕС атакували

Володимир Зеленський повідомив, що вночі 29 березня ціллю ворога, зокрема, стала Канівська ГЕС. Вона розташована поблизу міста Канів, що у Черкаській області – на заплаві правого берега річки Дніпро. Вона є другим ступенем Дніпровського каскаду.

Де розташована Канівська ГЕС: дивіться на карті

Всього в Україні є 10 гідроелектростанції – Київська ГЕС та Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2, Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС.

За 2023 рік Канівська ГЕС виробила 1181 мільйон кВт-год електроенергії. Зазначається, що вона є третьою найбільшою ГЕС в Україні – після Дніпровської та Кременчуцької.

Що відомо про атаку на ДніпроГЕС