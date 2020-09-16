16 вересня у форматі відеоконференції відбулися перемовини Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Учасник ТКГ Сергій Гармаш розповів, що Росія заблокувала процес перемовин у трьох підгрупах. Зокрема, мовиться про обговорення нового обміну полоненими.

В ефірі програми "Є питання" на 24 каналі Сергій Гармаш відзначив, що сьогоднішнє засідання було унікальним. Адже одразу 2 модератори від ОБСЄ по двох підгрупах заявили, що в їхній дипломатичній практиці такого ще не було.

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Зокрема, посол Морель – модератор політичної підгрупи – сказав, що за 50 років ще не зіштовхувався з таким. Також посол , який модерує підгрупу з безпеки, зауважив, що вперше за час роботи в ТКГ йому довелося закрити засідання своєї підгрупи достроково.

Росія продовжує ставити ультиматими, однак не сама, а вустами своїх маріонеток з ОРДЛО. Ультиматум щодо скасування постанови Верховної Ради щодо місцевих виборів,

– пояснив Сергій Гармаш.

За його словами, таким чином представники Росії заблокували не тільки політичну підгрупу – обговорення правок закону про особливий статус та імплементацію туди формули Штайнмаєра, на якій самі й завжди наполягали.

"Вони заблокували обмін полоненими. І навіть відмовляються подавати списки полонених. Хоча це ніяк не пов’язано з постановою Ради", – наголосив учасник ТКГ.

Яка ситуація з виборами окупованому Донбасі? Відповідно до постанови Верховної Ради про місцеві вибори у 2020 році, провести їх на окупованих територіях, поки там йде війна, неможливо.



Голова Офісу Президента Андрій Єрмак переконує, що не будуть вносити жодних змін до постанови щодо окупованих територій.



Росія вимагає, аби спочатку на Донбасі відбулись місцеві вибори, а потім нібито окупанти повернуть контроль над кордоном Україні. Проте Україна наголошує, що спочатку потрібно повернути контроль над територіями. Тільки після того на Донбасі можна провести демократичні вибори.

Спільне інспектування

Сергій Гармаш розповів, що у підгрупі з безпеки теж був цікавий момент. Російська сторона хоче постійно проводити інспектування. Щоправда, вони пропонують взаємне – щоб Україна також могла їх інспектувати. Вони хочуть все це фіксувати, складати якісь протоколи.

Однак наша делегація на це не погоджується, адже ми знаємо для чого це робиться. Щоб надати їм якусь суб'єктність. Так чи інакше можна сказати, що по 3 підгрупах перемовний процес заблокований,

– прокоментував він.

На його думку, Росія затягує час, аби Верховна Рада все-таки проголосувала за цю постанову. Однак якщо зараз парламент проголосує за цей пункт, то потім вони будуть казати, що "ви вже раз проголосували, давайте і далі виконувати мінські домовленості".

"Ця "червона лінія", яку постійно виголошує наш президент, вже буде не "червоною". Це підкреслює їхню суб’єктність, адже не Росія озвучує цю вимогу, а ОРДЛО", – зазначив Сергій Гармаш.

Слова Гризлова обурили Кравчука

Сергій Гармаш зауважив, що під час засідання обмовка представника Росії в ТКГ Бориса Гризлова викликала обурення в Леоніда Кравчука.

Гризлов сказав: "Дайте Никаноровій слово, це ж їхня територія". На що Кравчук сказав, що або вибачайтесь, якщо ви обмовились. А якщо не обмовились і це позиція Росії про те, що тепер це вже не територія України, а їхня, то поясніть, зафіксуйте цю позицію.

Було таке, що Никанорова заявила: "Ми – молода держава, яка зростає",

– відзначив Сергій Гармаш.

І додав, що, крім того, Гризлов вкотре підтвердив, що вони посередники на цих перемовинах.

Сергій Гармаш прокоментував результати засідання ТКГ: відео