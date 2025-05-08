Росія будує новий завод з виробництва вибухових речовин, – Reuters

Росія будує новий масштабний завод в Сибіру, щоб збільшити виробництво вибухівки для артилерійських снарядів та інших боєприпасів. Усе це російська армія використовує у війні проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Росія збільшує виробництво вибухових речовин

Здатність Москви виготовляти більше снарядів, ніж Україна, відіграє ключову роль у військових діях та ситуації на фронті. Попри це, за оцінками США та України, російські склади боєприпасів виснажуються, і країна вимушено імпортує мільйони снарядів із Північної Кореї.

Аналіз документів і супутникових знімків, проведений агентством Reuters, показав, що нова виробнича лінія може значно збільшити вогневу міць Росії,

– йдеться в матеріалі Reuters.

Як свідчать документи, нову виробничу лінію зводять на "Заводі Я. М. Свердлова" – провідному російському підприємстві з виготовлення вибухових речовин.

За словами журналістів, плани росіян можна відстежити "в десятках документів, розміщених Головним управлінням спеціального будівництва міністерства на сайті державних закупівель у період з лютого 2023 року по вересень 2024 року".

Інформація про розширення виробництва також містяться в документах про закупівлю, у межах якої уряд залучав підрядників для спорудження потрібної інфраструктури. За даними Reuters, потужностей виробництва вистачило б, наприклад, для забезпечення вибуховою речовиною 1,28 мільйона російських артилерійських снарядів 152-мм.

Нагадаємо, російська армія отримала від 4,2 до 5,8 мільйона боєприпасів з КНДР. В транспортуванні північнокорейських боєприпасів брали участь 4 вантажні судна під російським прапором, а саме "Ангара", "Леді Р", "Марія" і "Майя-1".