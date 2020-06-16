За завданням лідера Чечні росіяни готували вбивство грузинського ведучого Георгія Габунії, відомого лайкою на адресу Володимира Путіна в прямому ефірі. Викрити підготовку вбивства змогли українські спецслужби, що буквально врятувало життя журналісту.

Про підготовку вбивства Габунії розповів Ніка Гварамія – директор телеканалу "Мтаварі архі", де нині й працює журналіст. Про це пише видання Jam News.

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Гварамія стверджує, що росіяни хотіли розправитися з його підлеглим саме через лайку на адресу Путіна. Фізичною розправою Кадиров погрожував журналісту одразу ж після скандального інциденту.

Втім замах не вдався, оскільки грузинські правоохоронці затримали росіянина, який його готував – Васамбека Бокова. Інформацію про нього надали українські спецслужби, але спершу Грузія сприйняла це як "провокацію грузинського лобі в Україні". Імовірно, тут мовиться про Міхеїла Саакашвілі і його команду.

До чого тут Україна

Усе просто – командування, планування і саме вбивство мали відбутися у трьох різних місцях. Так, командували замахом просто з Росії, здійснити його мали на території Грузії, а от планування проводили в Україні.

Втім плану не вдалося здійснитися, оскільки українські спецслужби вийшли на координаторів замаху. Втім не уточнюється, який саме орган це був. Також не відомо, у який спосіб в Україні вийшли на координаторів.

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Грузинський журналіст прославився на увесь пострадянський простір своєю витівкою в липні 2019 року. Тоді він у прямому ефірі грузинського телеканалу "Руставі-2" розпочав свою програму з лайок на адресу Путіна.

Це відбулося на тлі загострення російсько-грузинських відносин й антиросійських протестів у Грузії. Після витівки журналіста Рамзан Кадиров порадив йому "добре заховатися".

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