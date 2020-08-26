Росія налаштована деструктивно, – Казанський про зрив переговорів у Парижі
Зустріч радників "нормандської четвірки", яка мала відбутися 28 серпня, перенесли. В ОП запевнили, що причиною стало термінове відрядження представника Франції. Натомість учасник переговорів у ТКГ Денис Казанський заявив, що її зірвала російська сторона.
Мовляв, ще місяць тому представник РФ Дмитро Козак написав листа, у якому повідомив, що відмовляється брати участь у перемовинах радників. Про це Казанський розповів у ефірі програми "Є питання" на 24 каналі.
До теми Вибори в ОРДЛО та ультиматум Росії: чи варто Раді вносити зміни до постанови
Такої ж думки колега Казанського, представник Донецька у ТКГ – Сергій Гармаш. Він вважає що причина скасування зустрічі 28 серпня – небажання Росії її проводити. Тим паче, що ця позиція була озвучена в листі Козака.
Повний коментар Гармаша: дивіться відео 24 каналу
Казанський підкреслив, що не знає всієї ситуації. Можливо, французи також справді не можуть. Проте Козак у своєму листі фактично зазначав, що не бачить сенсу в цих перемовинах.
Було помітно, що російська сторона хоче зірвати цю зустріч. На останніх засіданнях ТКГ вони раптом причепилися до постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів,
– зауважив журналіст.
Й наголосив, що ця постанова є тимчасовою та ухвалюється разово – це не закон. У ній згадувалося, що вибори в ОРДЛО не проводяться, бо ця територія окупована Росією. І вибори там будуть, коли Україна отримає контроль над кордоном, коли звідти виведуть збройні формування.
"І от росіяни причепилися до цього формулювання, нібито воно суперечить мінським угодам. І фактично сказали, що блокують всі подальші переговори", – додав Казанський.
Чи відбудеться таки зустріч радників
Казанський підкреслив, що російська сторона має бажання зривати переговори та зустріч радників. Вони налаштовані деструктивно та постійно шукають різні причини, аби завести ситуацію в глухий кут.
Дуже сумніваюсь, що в Раді знайдуться голоси для переголосування постанови. Хоча Кравчук виконав вимогу, формально звернувся, а Рада створюватиме робочу групу і вирішуватиме, що з цим робити,
– додав він.
"Ми не знаємо, буде тепер зустріч радників чи ні. Якщо обіцяють, що буде, то на чомусь така впевненість базується. В будь-якому разі Кравчук виконав те, що обіцяв, аби розблокувати ці переговори", – підсумував журналіст.
Повний коментар Казанського: дивіться відео 24 каналу