Зустріч радників "нормандської четвірки", яка мала відбутися 28 серпня, перенесли. В ОП запевнили, що причиною стало термінове відрядження представника Франції. Натомість учасник переговорів у ТКГ Денис Казанський заявив, що її зірвала російська сторона.

Мовляв, ще місяць тому представник РФ Дмитро Козак написав листа, у якому повідомив, що відмовляється брати участь у перемовинах радників. Про це Казанський розповів у ефірі програми "Є питання" на 24 каналі.

До теми Вибори в ОРДЛО та ультиматум Росії: чи варто Раді вносити зміни до постанови

Такої ж думки колега Казанського, представник Донецька у ТКГ – Сергій Гармаш. Він вважає що причина скасування зустрічі 28 серпня – небажання Росії її проводити. Тим паче, що ця позиція була озвучена в листі Козака.

Повний коментар Гармаша: дивіться відео 24 каналу

Казанський підкреслив, що не знає всієї ситуації. Можливо, французи також справді не можуть. Проте Козак у своєму листі фактично зазначав, що не бачить сенсу в цих перемовинах.

Було помітно, що російська сторона хоче зірвати цю зустріч. На останніх засіданнях ТКГ вони раптом причепилися до постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів,

– зауважив журналіст.

Й наголосив, що ця постанова є тимчасовою та ухвалюється разово – це не закон. У ній згадувалося, що вибори в ОРДЛО не проводяться, бо ця територія окупована Росією. І вибори там будуть, коли Україна отримає контроль над кордоном, коли звідти виведуть збройні формування.

"І от росіяни причепилися до цього формулювання, нібито воно суперечить мінським угодам. І фактично сказали, що блокують всі подальші переговори", – додав Казанський.

Довідка. Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, що на останньому засіданні групи Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори в Україні 2020 року – аби вони проводилися також на території ОРДЛО.



Кравчук попросив голову Ради розглянути, чи відповідає постанова парламенту про призначення місцевих виборів закону про особливий статус Донбасу та мінським угодам. Журналіст також наголосив, що позиція України постійно озвучується та не змінюється. Тож цього разу росіяни просто вирішили причепитися до документа. Постанова Ради діє тільки до 28 жовтня 2020 року, вона ніяк не може суперечити мінським угодам.

Чи відбудеться таки зустріч радників

Казанський підкреслив, що російська сторона має бажання зривати переговори та зустріч радників. Вони налаштовані деструктивно та постійно шукають різні причини, аби завести ситуацію в глухий кут.

Дуже сумніваюсь, що в Раді знайдуться голоси для переголосування постанови. Хоча Кравчук виконав вимогу, формально звернувся, а Рада створюватиме робочу групу і вирішуватиме, що з цим робити,

– додав він.

"Ми не знаємо, буде тепер зустріч радників чи ні. Якщо обіцяють, що буде, то на чомусь така впевненість базується. В будь-якому разі Кравчук виконав те, що обіцяв, аби розблокувати ці переговори", – підсумував журналіст.

Повний коментар Казанського: дивіться відео 24 каналу