Росія намагалася поширити неправдивий наратив в ООН: цього разу – про трагедію в Одесі 2 травня

Росія влаштувала 5 травня в штаб-квартирі в ООН у Нью-Йорку неофіційний онлайн-захід, на який залучила членів Ради Безпеки. Там Кремль намагався поширити неправдивий наратив про Україну.
Джерело:Укрінформ
Мовилося про роковини трагедії в Одесі, яка сталася 2 травня 2014 року. Росія залучила до заходу також так званих свідків та учасників подій, які говорили неправду про подію.
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Це були люди, які переховуються від правоохоронних органів України у Росії або на підконтрольній їй території. Зокрема, серед них був ексзаступник начальника головного управління Міністерства внутрішніх справ в Одеській області Дмитро Фучеджі. Він перебуває в розшуку.
Агресію Росії засудили
Попри усі старання, більшість учасників заходу засудили агресію Росії. Вони висловили підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
У спільній заяві членів Радбезу ООН Естонії, Ірландії, Франції, Норвегії, США, Великої Британії, а також Бельгії та Німеччини мовиться про те, що вони шкодують з приводу навмисної спроби Росії відвернути увагу міжнародного співтовариства від агресії щодо України.
Вони висловили глибокий жаль щодо трагічної загибелі людей в Одесі. Після цього закликали Росію:
- припинити політизувати людські трагедії;
- припинити всю свою агресивну та дестабілізуючу діяльність;
- здійснити деескалацію, припинивши нарощувати війська вздовж кордонів України;
- негайно припинити тимчасову окупацію території України.
Також додали, що дії Росії викликають глобальне занепокоєння та порушують міжнародне право.
Трагедія в Одесі 2 травня: що відомо
- В Одесі 2 травня 2014 року учасники антимайдану напали на українських активістів. Це трапилось в центрі міста.
- Під час сутичок відбулась стрілянина, загинули кілька людей.
- Після цього антимайданівців відтіснили до Куликового поля. Там вони забарикадувалися у Будинку профспілок.
- Згодом у будівлі сталася пожежа, внаслідок якої загинули 48 учасників масових заворушень.