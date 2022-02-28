Росія проводить перегрупування: намагається захопити Київ та низку великих міст

Окупаційні війська Росії почали перегруповуватись. Вони намагаються захопити Київ і низку інших великих міст, але наразі це безуспішно.

Такі дані з фронту оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ ввечері 28 лютого. Проте там акцентували, наші військові дають гідну відсіч і продовжують успішно ліквідовувати окупантів.

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Які міста хочуть захопити

Перегрупування військ ворога відбувалося протягом цілого дня. Вони також накопичували бронетехніку й ракетно-артилерійсье озброєння.

Наша розвідка постійно моніторить рух кремлівських загарбників і встановила, що накопичення йде в кількох напрямках. Насамперед вони хочуть оточити й захопити Київ.

Російські окупанти, зокрема, хочуть захопити:

Харків;

Чернігів;

Одесу;

Херсон;

Маріуполь.

Значну частину техніки для захоплення та обстрілу мирних міст вороги завозять із окупованого Криму та Білорусі. Проте наразі всі спроби штурму окупантів були безуспішними.

Противник, втрачаючи наступальний потенціал, втрачає разом з ним і людське обличчя. По всій смузі наступу фіксуються численні випадки порушення російським агресором законів війни та міжнародного гуманітарного права,

– додали в ЗСУ.

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Текст допису з фейсбуку генштабу ЗСУ:

Упродовж дня війська агресора здійснювали перегрупування та накопичення бронетехніки і ракетно-артилерійського озброєння на визначених напрямках, насамперед з метою оточення та захоплення Києва та великих міст України, зокрема, Харкова, Чернігова, Одеси, Херсона і Маріуполя. Значна частка військової техніки прибуває з території Білорусі та через окуповану територію АР Крим.