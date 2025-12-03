США та Росія не знайшли компромісного плану. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на опозиційний телеканал "Дождь".

Про що були переговори у Москві?

У Москві відбулися переговори спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з Владіміром Путіним. Російські делегати Ушаков і Дмітрієв загально назвали їх "продуктивними" і "конструктивними".

Щоправда, конкретний зміст переговорів США та Росія домовилися не розголошувати.

За словами Ушакова, сторони обговорювали "не конкретні формулювання і рішення, а суть", зокрема територіальне питання.

Як минула зустріч Путіна і Віткоффа у Москві

  • Переговори між Путіним та Віткоффом у Москві завершилися. Вони тривали майже 5 годин.

  • Віткофф уже прибув до посольства США в Москві після зустрічі.

  • Радник Путіна Юрій Ушаков повідомив, Москва отримала ще 4 документи, окрім плану з 28 пунктів. Росія погоджується з певними пунктами плану США, але не з усіма. Країни домовилися продовжити спільну роботу для досягнення миру.