США та Росія не знайшли компромісного плану. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на опозиційний телеканал "Дождь".
Про що були переговори у Москві?
У Москві відбулися переговори спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з Владіміром Путіним. Російські делегати Ушаков і Дмітрієв загально назвали їх "продуктивними" і "конструктивними".
Щоправда, конкретний зміст переговорів США та Росія домовилися не розголошувати.
За словами Ушакова, сторони обговорювали "не конкретні формулювання і рішення, а суть", зокрема територіальне питання.
Як минула зустріч Путіна і Віткоффа у Москві
Переговори між Путіним та Віткоффом у Москві завершилися. Вони тривали майже 5 годин.
Віткофф уже прибув до посольства США в Москві після зустрічі.
Радник Путіна Юрій Ушаков повідомив, Москва отримала ще 4 документи, окрім плану з 28 пунктів. Росія погоджується з певними пунктами плану США, але не з усіма. Країни домовилися продовжити спільну роботу для досягнення миру.