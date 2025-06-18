Перебували 23 тваринки: Росія вдарила по ветклініці у Краматорську
- 18 червня російські окупанти вдарили по клініці для тварин у Краматорську.
- На момент прильоту там перебували 23 тваринки.
- У благодійному фонді "12 Вартових" розповіли, чи вдалося врятувати тваринок.
18 червня російські окупанти вдарили двома ракетами по клініці для тварин у Краматорську. На той момент там перебували 23 тваринки.
Про це повідомили у благодійному фонді, який допомагає безпритульним тваринам України "12 Вартових", передає 24 Канал. Ворог прицільно вдарив 2 ракетами по стабілізаційному пункту для тварин.
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Чи вижили тваринки
Відомо, що станом на 18 червня у клініці перебували 23 тварини. 17 – у вольєрах та місці для прогулянок. Ще 6 – у клітках та боксах після операції.
На щастя, жодна тварина не загинула внаслідок прильоту. У чотирьох зафіксували сильну контузію.
Останні дні ми вивозили тварин щоденно, як відчували. Вчора вивезли 61 тварину. Всі тварини живі. Це головне. 4 – сильно контужені. Постраждало все, що ми накопичували роками – клітки, бокси, медицина, препарати, вакцини… Все. Рентген живий. Дякуємо за допомогу всім, хто відразу подзвонив нам,
– зазначили представники Фонду.
Зрештою у "12 Вартових" подякували небайдужим за допомогу. Усі тваринки вже прямують на інші локації до партнерів. Є сподівання, що зрештою кожному вдасться знайти свою родину.
Допомогти фонду "12 Вартових" можна за посиланням – 12vartovykh.com/rekvizyty