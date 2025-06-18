Перебували 23 тваринки: Росія вдарила по ветклініці у Краматорську

18 червня російські окупанти вдарили двома ракетами по клініці для тварин у Краматорську. На той момент там перебували 23 тваринки.

Про це повідомили у благодійному фонді, який допомагає безпритульним тваринам України "12 Вартових", передає 24 Канал. Ворог прицільно вдарив 2 ракетами по стабілізаційному пункту для тварин.

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Чи вижили тваринки

Відомо, що станом на 18 червня у клініці перебували 23 тварини. 17 – у вольєрах та місці для прогулянок. Ще 6 – у клітках та боксах після операції.

На щастя, жодна тварина не загинула внаслідок прильоту. У чотирьох зафіксували сильну контузію.