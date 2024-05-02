"Дітям порізало ноги та руки": місцеві розповіли про жахливу атаку КАБами по Дергачах – фото
Російські окупанти вдарили двома керованими авіабомбами по Дергачах Харківської області. Зафіксовані влучання у цивільну інфраструктуру та приватні будинки.
За попередніми даними, поранення отримали 8 дітей та 75-річний чоловік. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко побувала у місті та поспілкувалася з родичами постраждалих.
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Наслідки влучання по фітнес-клубу
Близько 16:12 росіяни вдарили КАБами по Дергачах. Одна бомба впала неподалік спортивного клубу, де на той момент восьмеро дітей займалися карате. Усіх ушпиталили: у чотирьох – легкі ушкодження, в інших – поранення середньої тяжкості.
Через те, що діти займалися без взуття, вони отримали різані поранення нижніх кінцівок та рук. Дівчинка побігла сказати, що закінчила заняття в групі. Але навіть не добігла. Все трапилося за лічені секунди. Дітей не встигли вивести в безпечне місце,
– зазначила директорка закладу Яна Коробець.
За її словами, тривога у місті не лунала. Боєприпас упав позаду спортивного клубу, влучивши у землю. На щастя, вибило лише вікна. Якби попало у будинок, наслідки були б більш катастрофічними.
Спортивний комплекс після ворожого удару/ Фото Володимир Павлов
Наслідки влучання по приватному сектору
Також одне влучання було у приватну забудову. У декількох оселях вибило вікна та двері, пошкодило меблі й зруйнувало погреби. Поранення отримав 76-річний чоловік, коли перебував у своїй кімнаті.
Та нічого він, уже ходить, прибирає. Невістка отримала стрес, тиск підвищився. Але брат найбільше постраждав. У нас є житло. А йому потрібна більша допомога,
– сказала сестра пораненого.
На місці працюють рятувальники, лікарі та служби МВА. Усім постраждалим надається допомога, зокрема, перекриваються дахи та закриваються контури вікон.
Потерпілий прибирає територію після ворожого удару/ Фото Володимир Павлов
Якщо місцеві бажають виїхати, але не мають куди, їх забезпечать житлом. Згодом оформлять підтримку через "єВідновлення" в Дії, аби вони могли відремонтувати свої будинки.
Керівник міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко розповів, що Росія била по Дергачах планувальним боєприпасом УМПБ-30.
Росія не припиняє терор Харкова
- Під час ворожого обстрілу 1 травня влучання зафіксовано в Київському районі міста. Мер Ігор Терехов повідомив, що було два удари КАБами. Перший влучив у землю в лісосмузі, а інший потрапив у приватні житлові будинки.
- Кількома днями раніше, 29 квітня, окупаційні війська також завдали удару по Харкову КАБами. Тоді під ударом так само опинився Київський район міста. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що внаслідок атаки постраждав 42-річний чоловік. Його госпіталізували з вибуховою травмою та осколковими пораненнями.
- Перед цим російські війська атакували Харків 27 квітня. Тоді ворог бив по місту ракетами. Від удару постраждав медичний комплекс, в якому перебувало понад 1000 людей. На щастя, ракети влучили у землю. Попередньо, Росія била із ЗРК С-300.