"Дітям порізало ноги та руки": місцеві розповіли про жахливу атаку КАБами по Дергачах – фото

Російські окупанти вдарили двома керованими авіабомбами по Дергачах Харківської області. Зафіксовані влучання у цивільну інфраструктуру та приватні будинки.

За попередніми даними, поранення отримали 8 дітей та 75-річний чоловік. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко побувала у місті та поспілкувалася з родичами постраждалих.

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Наслідки влучання по фітнес-клубу

Близько 16:12 росіяни вдарили КАБами по Дергачах. Одна бомба впала неподалік спортивного клубу, де на той момент восьмеро дітей займалися карате. Усіх ушпиталили: у чотирьох – легкі ушкодження, в інших – поранення середньої тяжкості.

Через те, що діти займалися без взуття, вони отримали різані поранення нижніх кінцівок та рук. Дівчинка побігла сказати, що закінчила заняття в групі. Але навіть не добігла. Все трапилося за лічені секунди. Дітей не встигли вивести в безпечне місце,

– зазначила директорка закладу Яна Коробець.

За її словами, тривога у місті не лунала. Боєприпас упав позаду спортивного клубу, влучивши у землю. На щастя, вибило лише вікна. Якби попало у будинок, наслідки були б більш катастрофічними.

Спортивний комплекс після ворожого удару/ Фото Володимир Павлов

Наслідки влучання по приватному сектору

Також одне влучання було у приватну забудову. У декількох оселях вибило вікна та двері, пошкодило меблі й зруйнувало погреби. Поранення отримав 76-річний чоловік, коли перебував у своїй кімнаті.

Та нічого він, уже ходить, прибирає. Невістка отримала стрес, тиск підвищився. Але брат найбільше постраждав. У нас є житло. А йому потрібна більша допомога,

– сказала сестра пораненого.

На місці працюють рятувальники, лікарі та служби МВА. Усім постраждалим надається допомога, зокрема, перекриваються дахи та закриваються контури вікон.

Потерпілий прибирає територію після ворожого удару/ Фото Володимир Павлов

Якщо місцеві бажають виїхати, але не мають куди, їх забезпечать житлом. Згодом оформлять підтримку через "єВідновлення" в Дії, аби вони могли відремонтувати свої будинки.

Керівник міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко розповів, що Росія била по Дергачах планувальним боєприпасом УМПБ-30.

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