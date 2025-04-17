Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

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Ворог атакував об'єкт ДТЕК у Дніпропетровській області

Зранку в четвер, 17 квітня, ворог атакував дронами виробничий майданчик ДТЕК на Дніпропетровщині. Вказується, що зафіксовано суттєві пошкодження внаслідок атаки противника.

Будівлі та техніка зазнали серйозних пошкоджень,

– ідеться в повідомленні.

Відомо, що, на щастя, співробітники не постраждали.

"Робимо все можливе, щоб електропостачання Дніпропетровщини було без перебоїв", – додали в ДТЕК.

Наголосимо, що попри домовленості Росія продовжує порушувати "енергетичне перемир'я". Загалом окупанти уже понад 30 разів порушили угоду про припинення вогню в енергетиці.

До слова під час брифінгу речник МЗС України Георгій Тихий у середу, 16 квітня, розповів, що лише за останню добу російська армія завдала руйнувань 3 енергетичним об'єктам у кількох областях України.

Під прицілом ворога були трансформатори у Миколаївській області та на околицях Херсона. Також агресор пошкодив лінію електропередач у Полтавській області.