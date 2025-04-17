Росія вкотре вдарила по енергетиці: пошкоджено об'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині
- Вранці 17 квітня внаслідок атаки дронами було пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК в Дніпропетровській області.
- Будівлі та техніка серйозно пошкоджені.
Російські окупанти знову вдарили по енергетиці України. Так, противник атакував об'єкт ДТЕК у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДТЕК.
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Ворог атакував об'єкт ДТЕК у Дніпропетровській області
Зранку в четвер, 17 квітня, ворог атакував дронами виробничий майданчик ДТЕК на Дніпропетровщині. Вказується, що зафіксовано суттєві пошкодження внаслідок атаки противника.
Будівлі та техніка зазнали серйозних пошкоджень,
– ідеться в повідомленні.
Відомо, що, на щастя, співробітники не постраждали.
"Робимо все можливе, щоб електропостачання Дніпропетровщини було без перебоїв", – додали в ДТЕК.
Наголосимо, що попри домовленості Росія продовжує порушувати "енергетичне перемир'я". Загалом окупанти уже понад 30 разів порушили угоду про припинення вогню в енергетиці.
До слова під час брифінгу речник МЗС України Георгій Тихий у середу, 16 квітня, розповів, що лише за останню добу російська армія завдала руйнувань 3 енергетичним об'єктам у кількох областях України.
Під прицілом ворога були трансформатори у Миколаївській області та на околицях Херсона. Також агресор пошкодив лінію електропередач у Полтавській області.