Росія вже вбила в Україні 226 дітей, кількість поранених зросла до 417
Джерело:Офіс Генпрокурора
Більше ніж 643 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Офіційна кількість дітей-жертв не змінилася – 226. Однак зросла кількість поранених – 417.
Жертв серед дітей може бути більше
Дані про кількість постраждалих дітей у війні станом на ранок 11 травня повідомили в Офісі генпрокурора.
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Цифри не остаточні, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Більше ніж 643 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Станом на ранок 11 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося – 226. Зросла кількість поранених – 417,
– йдеться у повідомленні Генпрокуратури.
Найбільше дітей постраждало:
- у Донецькій області – 139,
- Київській – 116,
- Харківській – 99,
- Чернігівській – 68,
- Херсонській – 46,
- Луганській – 45,
- Миколаївській – 44,
- Запорізькій – 28,
- Сумській – 17,
- у м. Києві – 16,
- Житомирській – 15.
Росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру
Ювенальні прокурори зауважили, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів окупаційною армією Росією українських міст та сіл пошкоджено 1 657 закладів освіти, 139 з них зруйновані повністю.
До слова, вчора, 10 травня росіяни обстріляли школу-інтернат для дітей з особливими потребами у Луганській області. Заклад мав сучасний ремонт і обладнання. На щастя, вдалося уникнути жертв і постраждалих. Усіх вихованців зі школи раніше евакуювали.
Росіяни продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру українських міст.
Крім того, росіяни вбивають наших дітей залишаючи боєприпаси на вулицях міст. Так, у Дніпропетровській області дитина знайшла боєприпас від касетного снаряда. Хлопчик приніс його додому, і вибухівка здетонувала. Дитині було 12 років.
У Дніпропетровські області це вже шоста смерть через такі боєприпаси.
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