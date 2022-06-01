Росія затьмарила цей день війною і вкрала дитинство, – Зеленський поділився щемливими фото

1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей – свято радості та надії. Утім цього року в нашій країні цей день має особливе значення.

Росія затьмарила цей день війною, бо наші діти гинуть від рук російських окупантів. Про це написав президент Володимир Зеленський.

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Він зазначив, що 1 червня завжди було днем тепла, радості й дитячих усмішок. Утім в Україну прийшла Росія з повномасштабною війною.

Росія краде дитинство в наших дітей, вона хоче знищити наше майбутнє. Але ми даємо гідну відсіч і захистимо кожну українську дитину. Заради майбутнього України, заради мирного неба та щасливого дитинства,

– запевнив глава держави.

Зеленський оприлюднив фотографії дітей під час війни Росії з Україною / Фото ОП

За час війни постраждало безліч дітей

За даними ювенальних прокурорів, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали понад 689 дітей, серед яких:

243 – загинули,

а 446 – отримали травми та поранення.

Ще приблизно 230 тисяч українських дітей насильно вивезли на територію Росії за час війни. Пропутінський режим робить усе можливе, аби знищити українську націю.

Через російську агресію в Україні щодня гине двоє дітей. Окрім того, ще 4 дітей отримують поранення. Відповідні дані надало Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Мовиться також, що найчастіше українські діти гинуть та страждають від вибухів.

Наголошують, що усі ці цифри не є остаточними, оскільки ще триває робота з їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

День захисту дітей мусять проводити під звуки сирен

Цьогоріч День захисту дітей проходить по всій Україні під звуки сирен, а подекуди навіть чути вибухи від російських бомб та снарядів. Попри це українські захисники намагаються захистити та зберегти життя маленьких українців.

У "Слузі народу" опублікували щемливий відеоролик про українських дітей, які змушені жити у війні і постійному страху.

На відео – маленькі українці, яких вигнала з власних будинків російська агресія. Саме Росія позбавила їх звичного дитинства, друзів, садочка, школи, мати чи тата, а часом і життя.

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