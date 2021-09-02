Росія завжди кине, – Казанський про вирок ексрегіоналу Климцю у Москві

Ексдепутата від "Партії регіонів" Павла Климця засудили до 9 років суворого режиму. Климець намагався дати хабар посадовцям Росії за свій завод, який розташований в окупованому Криму.

Про це у трансляції 24 каналу розповів представник української делегації у Тристоронній контактній групі та журналіст Денис Казанський. Росія використала ексрегіонала, як розповів журналіст, у своїх інтересах, а потім позбулась.

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Денис Казанський зауважив, що Климець захотів 2017 року повернути контроль над коньячним заводом "Бахчисарай", проте не вийшло. Розмір хабаря складав 20 мільйон рублів (близько 330 тисяч доларів).

Казанський: Історія з хабарем – повчальна

Казанський вважає, що це дуже суворий вирок для людини, яка є доларовим мультимільйонером. Експосадовцю вже навряд хтось допоможе у цій ситуації.

"Ця історія дуже повчальна для всіх. Вона показує, що Росія завжди кине. Навіть якщо Кремль на якомусь етапі пропонує умови, це ще не гарантія. Завтра вас точно так само можуть оголосити ворогом Росії, кинути кудись за ґрати та фактично ніхто тоді не допоможе", – пояснив журналіст.

Хто такий Павло Климець?

Це український політик і бізнесмен, який родом з окупованого Донецька. Був депутатом Верховної Ради V і VI скликань (2006 – 2007, 2007 – 2012 років). У 2011 – 2015 роках Климець входив до сотні найбагатших людей України. За оцінкою "Forbes Україна" на 26 квітня 2019 року, статки бізнесмена оцінювались у 34 мільйони доларів. За оцінкою Dragon Capital, за підсумками 2018 року його статки склали всього 99 мільйонів доларів.

За прогнозами Казанського, бізнес Климця не належитиме йому, а перейде найімовірніше до тих людей, які хотіли його забрати. Мовиться про бандитські російські структури.

Засудили не за хабар, – Казанський

За словами Казанського, справа була не такою простою, як здається. Ексрегіонал просто дав хабар не тим людям.

Зрозуміло, що в Росії просто так за хабар нікого не заарештовують. Якщо заарештували, це була політична історія. Було конкретне завдання – заарештувати саме цю людину,

– відзначив журналіст.

Можливо, і хабаря того не було. "Це офіційна версія росіян, однак факт є фактом", – сказав Казанський.

"Віддяка" за зраду України

На думку Казанського, Росія у такий спосіб "подякувала" людині, яка мала проросійські позиції.

"Климець не був якимось прозахідним діячем. Він не був українським націоналістом, яких так ненавидять у Росії. Він був абсолютно з проросійської політсили", – зауважив член ТКГ.

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Медійник вважає, що ексрегіонал саме той, кого Росія захищає на словах. Проте потім же насправді закриває в СІЗО та в'язниці. Єдиний шлях для українського бізнесу, за словами журналіста, – це не співпрацювати з Росією.

Трансляція з Денисом Казанським на 24 каналі: дивіться відео