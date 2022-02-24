Окрім цього, Міноборони країни-агресорки заявило, що збройні сили Росії не завдають жодних ракетних, авіаційних чи артилерійських ударів по містах України.

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Мовляв, з ладу виводять лише військову інфраструктуру, об'єкти ППО, військові аеродроми та авіацію Збройних сил України. У міністерстві заявляють, що "цивільному населенню нічого не загрожує".

Росіяни також повідомляють, що військові прикордонні служби України начебто "ніякого опору російським підрозділам не чинять". Окрім цього, у Міноборони спростовують інформацію, що на території України збили російський літак.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

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