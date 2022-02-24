Окрім цього, Міноборони країни-агресорки заявило, що збройні сили Росії не завдають жодних ракетних, авіаційних чи артилерійських ударів по містах України.
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Мовляв, з ладу виводять лише військову інфраструктуру, об'єкти ППО, військові аеродроми та авіацію Збройних сил України. У міністерстві заявляють, що "цивільному населенню нічого не загрожує".
Росіяни також повідомляють, що військові прикордонні служби України начебто "ніякого опору російським підрозділам не чинять". Окрім цього, у Міноборони спростовують інформацію, що на території України збили російський літак.
Чому російські ЗМІ брешуть
- 24 лютого в районі проведення ОС українські захисники збили 5 літаків та вертоліт агресорів.
- Росія здійснила авіаудар по військовому містечку під Броварами – є загиблий і потерпілі.
- 24 лютого, близько 5.10 ранку, у Києві та Борисполі пролунали потужні вибухи. За даними МВС, Київ обстрілювали балістичними ракетами. Людям радять сховатися у бомбосховищах.
- Загалом о 5-й ранку Росія розв'язала справжню повномасштабну війну проти України. Атаковані кордони, нанесені удари по військовій інфраструктурі у багатьох містах.