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Росія 26 разів вдарила з літаків по Сирії, – спостерігачі

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Росія завдала 26 авіаударів по Сирії
Росія завдала 26 авіаударів по Сирії / Ілюстративне фото

В неділю, 24 червня, російські повітряні сили завдали низку авіаударів по місту Бусра аль-Харір на південному заході Сирії.

Про це повідомила правозахисна організація "Сирійський центр спостереження дотримання прав людини" (SOHR).

За даними організації, 26 авіаударів були здійснені по району Дар'а, з них 21 – безпосередньо по місту Бусра аль-Харір. Інформацію про жертви та постраждалих наразі немає.

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У правозахисній організації зазначили, що Росія не завдавала авіаударів по території Сирії з тих пір, як влітку 2017 року були створені зони деескалації на півдні країни.

За інформацією Reuters, джерела в опозиції заявили, що російські літаки вдарили по повстанцях на південному заході Сирії 24 червня, забезпечуючи повітряне прикриття для сирійських військових підрозділів.

Нагадаємо, напередодні військові літаки сирійської армії скинули бочкові бомби на райони на південному заході Сирії.

Теги: Новини Росії Війна у Сирії авіація
Джерело: 24 канал
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