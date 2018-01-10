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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Росія – мавпа з гранатою, яку боїться увесь світ, – російський музикант

05:01, сьогодні 2939
Олексій Лебединський
Олексій Лебединський / "Апостроф"

Відомий російський виконавець Олексій Лебединський, більш відомий під псевдонімом "Професор Лебединський", переконує, що Кремль здебільшого ненавидить представників свого народу, які хочуть щось змінити на краще, хоча у сучасній Росії – повна розруха та хаос.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

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За словами митця, його включили до списку ста головних русофобів-2017.

"Так, у мене фобія – я боюся "російського" войовничого **ланства, безбашеності, жлобства, російських затятих шахраїв і брехунів, російського холопства, зради, байдужості на все живе, російської агресії в усі боки, непередбачуваних витребеньок, змішаних з вічним плебейством. Але найголовніше, що викликає у мене фобію до російського "духу" – це російська ненависть. Ненависть до тих, хто є дуже бідним або дуже багатим, ненависть до чужих заслуг, до чужого щастя та цивілізації, а також готовність і бажання знищити все те, чого вони самі не можуть і не вміють", – підкреслює він.

Водночас музикант зауважив, що російська ненависть поширюється здебільшого на своїх, тобто на тих, "хто дійсно любить і переживає за Росію, хто реально хоче щось змінити на краще", натомість їх Кремль поміщає до списків.

І так, Росію дійсно боїться весь світ. Весь світ зараз – русофоб. І не тому, що Росія – сильна та прогресивна, а тому, що Росія – мавпа з гранатою. Тому, що в Росії завжди всі гранати перебувають у руках мавп. Ядерний чемодан у параноїка та злочинця, ракети та танки під командуванням вічно п'яних солдафонів радянського гарту, які вже давно крадуть зброю та продають її хрін знає, кому. Скрізь бардак, плутанина, хаос і непередбачуваність дурних, заздрісних, жадібних і п'яних людей, в руках у яких перебуває зброя масового знищення. І той, хто зараз не русофоб, – просто блаженний ідіот без інстинкту самозбереження,
– додає Олексій Лебединський.

Теги: Новини Росії Новини політики Музика Новини культури
Джерело: 24 Канал
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