Росія – поранений ведмідь, що кидається навсібіч, – США про роль РФ у "венесуельському питанні"
Неможливо передбачити, як саме Росія вплине на перебіг подій у Венесуелі. Зокрема, не варто виключати, що Москва ризикне відправити свої військові сили на підтримку режиму Мадуро.
Голова Об'єднаного командування Збройних сил США у зоні Центральної та Південної Америки Крейг Фаллер заявив, що Штати хотіли б вирішити так зване "венесуельське питання" дипломатичним шляхом, відтак уникнути вирішення конфлікту військовим шляхом.
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Та зрештою, введе США миротворчий контингент до Венесуели чи ні, напряму залежить від дій Кремля у країні, натякнув Фаллер в інтерв'ю "Голосу Америки".
Росія – це майже як поранений, ослаблений ведмідь, який просто кидається. І я не можу пророкувати, що зробить РФ, та і не хочу пророкувати. Ми бачили, що вони зробили (у Сирії – 24 канал), і я думаю, що нам треба бути готовими до того, що може статися у майбутньому,
– сказав він.
Що відбувається у Венесуелі?
- Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.
- Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, про підтримку опозиціонеру заявили чимало країн світу.
- Диктатора Мадуро підтримують очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.
- Правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують.
- В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.
- 26 січня Франція та Іспанія заявили, що висувають ультиматум Мадуро: вони вимагають впродовж восьми днів оголосити вибори у Венесуелі.
- 3 лютого Трамп заявив про можливість військового втручання у Венесуелу.
- Згодом низка країн направила гуманітарну допомогу країні, проте диктатор Мадуро закрив кордони Венесуели.
За словами американського військового, вплив Росії та Китаю особливо відчутний у "недемократичних" країнах регіону – Кубі, Венесуелі та Нікарагуа.
"Національна оборонна стратегія США звертає увагу на РФ та Китай. Але це відмінні ситуації. Китай – це економічна потуга, що посилюється і у них є цілком легітимні економічні та бізнес інтереси у світі. Але при цьому вони не грають за усталеними правилами. Якщо говорити про Росію, то тут можливо все", – додав Фаллер.
До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.