Росія – поранений ведмідь, що кидається навсібіч, – США про роль РФ у "венесуельському питанні"

Неможливо передбачити, як саме Росія вплине на перебіг подій у Венесуелі. Зокрема, не варто виключати, що Москва ризикне відправити свої військові сили на підтримку режиму Мадуро.

Голова Об'єднаного командування Збройних сил США у зоні Центральної та Південної Америки Крейг Фаллер заявив, що Штати хотіли б вирішити так зване "венесуельське питання" дипломатичним шляхом, відтак уникнути вирішення конфлікту військовим шляхом.

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Та зрештою, введе США миротворчий контингент до Венесуели чи ні, напряму залежить від дій Кремля у країні, натякнув Фаллер в інтерв'ю "Голосу Америки".

Росія – це майже як поранений, ослаблений ведмідь, який просто кидається. І я не можу пророкувати, що зробить РФ, та і не хочу пророкувати. Ми бачили, що вони зробили (у Сирії – 24 канал), і я думаю, що нам треба бути готовими до того, що може статися у майбутньому,

– сказав він.

Що відбувається у Венесуелі?

За словами американського військового, вплив Росії та Китаю особливо відчутний у "недемократичних" країнах регіону – Кубі, Венесуелі та Нікарагуа.

"Національна оборонна стратегія США звертає увагу на РФ та Китай. Але це відмінні ситуації. Китай – це економічна потуга, що посилюється і у них є цілком легітимні економічні та бізнес інтереси у світі. Але при цьому вони не грають за усталеними правилами. Якщо говорити про Росію, то тут можливо все", – додав Фаллер.

До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.