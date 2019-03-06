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      "Росія – це Мордор": батько полоненого моряка розповів, чому в РФ не оперують його сина

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      Віктор Сорока – батько військовополоненого моряка
      Віктор Сорока – батько військовополоненого моряка

      26 лютого росіяни мали прооперувати пораненого українського військовополоненого моряка Василя Сороку, стан якого невпинно погіршується. Проте, за інформацією адвокатів, операцію перенесли на невизначений термін.

      Про це повідомив батько Василя Сороки – Віктор в інтерв'ю "100 днів неволі: батько полоненого моряка про те, як РФ карає бранців за відмову співпрацювати".

      Василь Сорока
      Військовополений моряк Василь Сорока / Фото Громадське

      У РФ пояснюють перенесення операції проведенням обстеження і збором необхідних аналізів.

      Раніше сину провели обстеження у московській клініці, яке показало, що перебиті три сухожилля на лівій руці і пошкоджено 2 нерва. Також в руці виявили ще один осколок, який застряг у кістковій тканині. За інформацією росіян і представника європейського інституту омбудсменів Ніни Карпачової, наступного тижня росіяни обіцяють прооперувати мого сина і позшивати все, що перебито. Але я не впевнений, що їм словам можна вірити. Бо протягом 100 днів йому не надали належної медичної допомоги. Якщо вони його не прооперують, то заженуть в каліцтво, – повідомив Сорока.

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      Він повідомив, що Росія лише одного разу надала допомогу пораненому моряку. Так, у Керчі витягнули великий осколок з руки і зашили артерію. За словами батька полоненого, рука Василя Сороки не буде функціонувати належним чином без оперативного втручання, бо пошкоджені сухожилля і нерви. Її треба лише зшивати.

      Не лише Україні не вдалося добитися від Росії спеціалізованої меддопомоги. Цього не вдалося зробити ні Європі, ні всьому цивілізованому світові. Бо Росія – це країна Мордор, яка ігнорує всі закони і світовий порядок,
      – додає батько військовополоненого.

      Віктор Сорока також закцентував, що факт ненадання медичної допомоги – елемент психологічного тиску на бранців. Коли полонені перебували в СІЗО "Матроська тиша", де був медзаклад, їх не лікували.

      Його не лікували, незважаючи на те, що стан лише погіршувався: рука постійно опухала і не відновлювалася. Це свідчить про те, що Росії глибоко наплювати на здоров'я українських військовополонених. Коли російських офіцерів Єрофеєва і Александрова затримали зоні АТО, їх доставили в Київ і за тиждень зробили по 8 операцій. Це говорить про те, шо ми навіть оперували ворога, який прийшов вбивати українців, бо Україна виконує норми міжнародного права! А Росія навіть не реагує на прохання як України, так і Червоного Хреста та інших міжнародних організацій, аби врятувати здоров’я військовополонених,
      – констатував Сорока.

      За словами батька, Віктор Сорока знаходиться в СІЗО в Лефортово, де немає ні гарячої води, ні умов. Батько розцінює це також психологічним тиском і покаранням за те, що українські бранці не йдуть на співпрацю зі слідчими ФСБ.

      Як українські моряки потрапили у російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. У підсумку Кремль захопив 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.

      Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ СІЗО
      Джерело: 24 Канал
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