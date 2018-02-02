Росія активно розробляє ракетне озброєння, яке порушує договори з США

Росія веде розробку різних типів озброєнь, які, зокрема, суперечать Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Про це йдеться в ядерній доктрині США, яку Пентагон представив 2 лютого.

"Ці тактичні та розраховані для театру військових дій системи не підпадають під дію договору СНО-III, і російська модернізація ядерних нестратегічних засобів збільшує загальна кількість такого озброєння в їх арсеналі, і одночасно з тим покращує їх здатність бути доставленими до цілі", – наголошується в документі.

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"Все це також включає в себе виробництво, володіння і випробування крилатих ракет наземного базування – в порушення Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності", – йдеться в доктрині.

Нагадаємо, згідно ядерної доктрини США, країна залишає за собою право на використання ядерної зброї тільки за "надзвичайних обставин", до яких, зокрема, відноситься неядерна атака щодо США і союзників. При цьому в документі зазначається, що "Москва загрожує першою застосувати обмежений ядерний удар".