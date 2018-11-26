Росія без проблем може почати бойові дії, – Бабченко

В Російських ЗМІ всі говорять про провокації зі сторони України.

Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав журналіст Аркадій Бабченко.

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За його словами, Росія ніяк не могла спланувати цю акцію, бо кораблі відправляла Україна.

Можу сказати, що з того першого проходу під мостом було зрозуміло що Росія дасть відповідь – це було очевидно. Це країна, яка вже втратила будь-яку адекватність. Було зрозуміло, що дадуть відповідь і на цьому не зупиняться,

– наголосив Бабченко.

"Росії "плювати" на міжнародні норми, права, санкції. Росія все більше перетворюється в Північну Корею, поки ще економічно з сильною армією. Вони неадекватні, можуть відповісти як завгодно і чим завгодно і почати бойові дії можуть без проблем", – заявив журналіст.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що опівночі 26 листопада буде скликано засідання очолюваного ним відомства, під час якого буде обговорено запровадження воєнного стану. Такий крок є пов'язаним з останніми агресивними діями Росії в Азовському морі. Раніше в Адміністрації Президента заявили, що вони засуджують агресію Кремля в Азовському морі та водночас додали, що Порошенко закликав ініціювати розгляд цього питання у рамках ООН і ОБСЄ.

25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.